Скончался 44-летний глава города Ангрена Нуриддин Абдурахимов

CentralAsia (UZ) - По данным пресс-службы администрации Ташкентской области, сегодня, 11 мая, скоропостижно скончался хоким города Ангрена Нуриддин Абдурахимов.

Родившийся в 1978 году Нуриддин Абдурахимов, в январе текущего года был назначен на должность хокима города Ангрена Ташкентской области.

До руководства Ангреном Нуриддин Абдурахимов занимал ответственную должность в Администрации президента.

В сообщении Управления мусульман Узбекистана говорилось, что парой дней ранее, 9 мая, хоким принимал участие в церемонии закладки фундамента новой мечети в Ангрене.

Радио сообщалось, что в прошлом году скончались 51-летний глава Алмазарского района Ташкента Абдумаджид Муллажонов и 56-летняя хоким Бустонского района Садбархон Мамитова.