Скончался 44-летний глава города Ангрена Нуриддин Абдурахимов

- Узбекистан, происшествия
- 15:04, 11 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным пресс-службы администрации Ташкентской области, сегодня, 11 мая, скоропостижно скончался хоким города Ангрена Нуриддин Абдурахимов.
Родившийся в 1978 году Нуриддин Абдурахимов, в январе текущего года был назначен на должность хокима города Ангрена Ташкентской области.
До руководства Ангреном Нуриддин Абдурахимов занимал ответственную должность в Администрации президента.
В сообщении Управления мусульман Узбекистана говорилось, что парой дней ранее, 9 мая, хоким принимал участие в церемонии закладки фундамента новой мечети в Ангрене.
Радио сообщалось, что в прошлом году скончались 51-летний глава Алмазарского района Ташкента Абдумаджид Муллажонов и 56-летняя хоким Бустонского района Садбархон Мамитова.
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