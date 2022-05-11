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Скончался 44-летний глава города Ангрена Нуриддин Абдурахимов

CentralAsia (UZ) -  По данным пресс-службы администрации Ташкентской области, сегодня, 11 мая, скоропостижно скончался хоким города Ангрена Нуриддин Абдурахимов.

Родившийся в 1978 году Нуриддин Абдурахимов, в январе текущего года был назначен на должность хокима города Ангрена Ташкентской области.

До руководства Ангреном Нуриддин Абдурахимов занимал ответственную должность в Администрации президента.

В сообщении Управления мусульман Узбекистана говорилось, что парой дней ранее, 9 мая, хоким принимал участие в церемонии закладки фундамента новой мечети в Ангрене.

Радио сообщалось, что в прошлом году скончались 51-летний глава Алмазарского района Ташкента Абдумаджид Муллажонов и 56-летняя хоким Бустонского района Садбархон Мамитова.

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