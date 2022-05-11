Узбекистан и Беларусь совместно снимут два фильма о войне

CentralAsia (UZ) - 10 мая в Ташкенте в Доме кинематографистов состоялась презентация проектов, которые реализуются совместно с «Беларусьфильмом», сообщили местные СМИ

Во встрече приняли участие посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

В прошлом году в ходе фестиваля «Листапад» в Минске руководством Агентства кинематографии Узбекистана и «Беларусьфильма» были подписаны меморандум о запуске нового проекта – фильма «Азиатский лев».

В 2021 году «Узбеккино» и «Беларусьфильм» подписали меморандум о запуске нового проекта в виде фильма «Азиатский лев». На создание проекта выделяют по миллиону долларов, а Ферганская область выделит пять миллиардов на создание телесериала по фильму.

Фильм представляет биографическую драму о Герое Советского Союза Мамадали Топвалдыеве, который родился в Ферганской области и стал партизаном-разведчиком на войне. Режиссером картины станет Мухаммадали Искандаров.

Также Агентство кинематографии при поддержке «Беларусьфильма» снимает фильм «Узбечка», который покажет собирательный образ девушки-снайпера Зебо Ганиевой.

«У нас с Агентством кинематографии Узбекистана грандиозные планы, и я уверен, что все они будут воплощены в жизнь. Наше сотрудничество развивается активно и стремительно, в портфеле уже есть несколько достойных кинолент. Надеюсь, темп будет только нарастать, и мы вместе снимем еще много фильмов. Мы договорились о совместном создании анимационного и художественного фильма для детей по мотивам узбекских сказок», — прокомментировал Владимир Карачевский, директор киностудии «Беларусьфильм».

За последние три года при поддержке «Беларусьфильм» узбекскими режиссерами были сняты 4 фильма.