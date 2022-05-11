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Мэр Душанбе Рустам Эмомали посещает Ашхабад

CentralAsia (TJ) -  Председатель верхней палаты парламента Таджикистана и мэр Душанбе Рустам Эмомали с официальным визитом улетел сегодня в Ашхабад, сообщает пресс-служба Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

В Международном аэропорту Ашхабада Рустама Эмомали встретил зампредседателя Халк Маслахаты Туркменистана (верхняя палата парламента Туркменистана), посол Таджикистана в Ашхабаде.

В поездке спикера верхней палаты сопровождают председатели комитетов и руководитель аппарата верхней палаты таджикского парламента.

О целях поездки подробностей нет.

В начале марта текущего года с рабочей поездкой Рустам Эмомали посетил Азербайджан.

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