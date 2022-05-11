Мэр Душанбе Рустам Эмомали посещает Ашхабад
- Таджикистан, общество
- 15:22, 11 мая 2022
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CentralAsia (TJ) - Председатель верхней палаты парламента Таджикистана и мэр Душанбе Рустам Эмомали с официальным визитом улетел сегодня в Ашхабад, сообщает пресс-служба Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.
В Международном аэропорту Ашхабада Рустама Эмомали встретил зампредседателя Халк Маслахаты Туркменистана (верхняя палата парламента Туркменистана), посол Таджикистана в Ашхабаде.
В поездке спикера верхней палаты сопровождают председатели комитетов и руководитель аппарата верхней палаты таджикского парламента.
О целях поездки подробностей нет.
В начале марта текущего года с рабочей поездкой Рустам Эмомали посетил Азербайджан.
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