Разведка США сообщила о «патовой ситуации»: Ни россияне, ни украинцы не побеждают, - Reuters

Скотт Беррье

CentralAsia (CA) - В «войне» России против Украины не одерживает победу ни одна из сторон, заявил на слушаниях в американском Сенате генерал Скотт Бериер, возглавляющий разведывательное управление Минобороны США, передает Reuters.

«Россияне не выигрывают, и украинцы не выигрывают. Это своего рода патовая ситуация», — заявил он в ответ на просьбу одного из сенаторов охарактеризовать ситуацию на войне. Он добавил, что эта «патовая ситуация» представляет собой «войну на истощение».

Как следует из слов Бериера, одним из главных изъянов российской армии он считает нехватку младшего офицерского состава, которая сказывается на действиях небольших подразделений. На вопрос, связана ли с этим гибель большого количества российских генералов (по данным США, от восьми до десяти), которые порой вынуждены «выдвигаться вперед, чтобы удостовериться, что их приказы будут выполнены», Бериер ответил утвердительно.

В ходе тех же слушаний директор национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что Владимир Путин, по мнению США, намерен не только установить контроль над Донбассом и сохранить сухопутный коридор в Крым по югу Украины, но и, возможно, расширить этот коридор до Приднестровья, захватив в том числе Одессу. Добиться всех этих целей без мобилизации в каком-либо виде Россия не сможет, считают в разведке.

По мнению Хейнс, Путин рассчитывает на то, что на фоне проблем с продовольствием, инфляцией и энергетическим кризисом решимость США и Евросоюза, которые оказывают помощь Украине, снизится. В то же время, несоответствие амбиций Путина и возможностей российской армии обусловят еще большую непредсказуемость и возможную эскалацию действий России в ближайшие месяцы, заявила она.