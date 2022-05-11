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В результате взрыва на АЗС в Таджикистане пострадали 6 человек (видео)

CentralAsia (TJ) -  Шесть человек пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в Горной Матче в Согдийской области Таджикистана. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям.

По данным источника, на пульт оперативного дежурного Комитета поступил звонок о том, что на территории сельского джамоата Оббурдон Горно-Матчинского района Согдийской области на АЗС взорвался грузовой автомобиль с горючим.

«В результате взрыва различные травмы получили 6 человек, все они госпитализированы в районную больницу. Кроме этого, пострадала сама АЗС и сооружения, находящиеся рядом с ней», - отметили в КЧС.

На данный момент правоохранительные органы выясняют причины происшествия.

Накануне вечером видео взрыва распространяли в соцсетях.

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