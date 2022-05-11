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Казахстан будет производить у себя турецкие ударные беспилотники ANKA. Видео

CentralAsia (KZ) -  Ударные беспилотные летательные аппараты ANKA турецкого производства будут производиться в Казахстане, сообщает в среду разработчик дронов - турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), передает «Анадолу».

В компании напомнили, что в прошлом году с казахстанской стороной был подписан контракт на поставку беспилотников ANKA в среднеазиатскую республику.

На днях в рамках визита казахстанской делегации в Анкару, было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering - уже о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане.

Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться на совместном казахско-турецком предприятии в РК.

Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA. Такие дроны сейчас есть на вооружении Турции, Туниса и Казахстана.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил гордость ростом интереса зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA. «Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном», - подчеркнул Котиль.

Дальность действия ANKA — до 250 км, дрон может находиться в воздухе 30 часов, имеет взлетную массу 1,7 тонны, может перевозить груз до 350 кг.

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