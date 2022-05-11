США и Россия на таджикско-афганской границе построят КПП и пограничные отряды

CentralAsia (TJ) - США и Россия для укрепления таджикско-афганской границы построят контрольно-пропускные пункты и пограничные отряды на миллионы долларов. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности в Афганистане, когда лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хикматияр недавно обвинил Таджикистан в укрывательстве противников талибов.

Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм на пресс-конференции в Душанбе 10 мая заявил, что США намерены построить погранпост на таджикско-афганской границе, а также пограничный отряд для 900 военнослужащих и членов их семей на границе с Афганистаном.

По словам посла, строительство нового пограничного поста в Чалдоваре на таджикско-афганской границе обойдется в 3 миллиона долларов, а строительство пограничного отряда – в 30 миллионов долларов.

Дипломат также сообщил журналистам, что США планируют отремонтировать семь пограничных контрольно-пропускных пунктов в Таджикистане.

«Строительство КПП и пограничного отряда начнется в ближайшее время. Это один из крупнейших грантов США Таджикистану. В будущем только в составе пограничного отряда смогут жить 900 военнослужащих и членов их семей. Еще один вопрос – ремонт 7 пунктов пропуска на границе. В прошлом мы помогли отремонтировать 4 погранперехода. В дальнейшем будем помогать Пограничным войскам Таджикистана в модернизации таких объектов, в том числе кинологических центров», - добавил американский посол.

Между тем, посол также заявил, что США поставят пограничным войскам Таджикистана разведовательные дроны «Puma».

Джордж Марк Поммершайм отметил, что детали соглашения стоимостью 20 млн долларов в настоящее время согласовываются сторонами.

По его словам, американские дроны будут служить для наблюдения за воздушным пространством Таджикистана в приграничных районах.

Тем временем, 11 мая парламент Таджикистана одобрил грантовое соглашение с Россией о выделении РФ $1,1 млн на строительство пограничного КПП на таджикско-афганской границе.

Комментируя соглашение, министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода сообщил, что целью соглашения является усиление охраны государственных границ Таджикистана.

По окончании заседания в беседе с «Азия-Плюс» Файзиддин Каххорзода не уточнил, в каком районе таджикско-афганской границы будет построен пункт пропуска, заявив, что это будет определено компетентными органами.

Министр финансов также добавил, что на этом КПП таджикские солдаты будут охранять границу, и он предназначен только для Таджикистана.

В августе прошлого года радикальное движение «Талибан» свергло законное правительство Афганистана, взяв страну под свой контроль.

После прихода талибов к власти эксперты обеспокоены возможностью вторжения террористических групп в Центральную Азию.

Так, в последние месяцы участились сообщения об атаках или пусках ракет Афганистаном в страны Центральной Азии, в частности в Узбекистан и Таджикистан.

Хотя талибы отрицают свою причастность к этому и заявляют, что это дело рук новой ячейки экстремистской группировки ИГИЛ, однако эксперты говорят, что группировка действует под влиянием талибов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения