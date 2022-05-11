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Селем унесло двух человек в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Сариасийском районе Сурхандарьинской области 10 мая около 16:00 часов местного времени в результате кратковременного ливневого дождя произошёл сход селя и три человека были унесены селевым потоком, сообщила пресс-служба МЧС РУз.

По данным ведомства, один из них был пастухом, еще двое находились в легковом автомобиле. Пастуху удалось спастись.

В настоящее время сотрудники МЧС, местные жители и другие соответствующие ведомства проводят спасательно-поисковые работы.

20 апреля текущего года четыре человека стали жертвами селевых потоков, вызванных сильными проливными дождями в Форишском районе Джизакской области.

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