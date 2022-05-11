В Узбекистане осенью запустят проект «Е-Антикоррупция»

CentralAsia (UZ) - Проект будет функционировать на электронной платформе E-Anticor.uz. Это закреплено в постановлении президента о мерах по совершенствованию механизмов устранения коррупционных рисков в сфере государственного управления и расширению участия общественности в ней, принятом сегодня, 11 мая.

Согласно документу, проект «Е-Антикоррупция» полностью заработает уже 1 сентября 2022 года.

В рамках этого проекта в обязательном порядке будут выявляться и оцениваться коррупционные риски в деятельности органов государственной власти и управления, государственных унитарных предприятий и учреждений, а также организаций с госдолей свыше 50 процентов. Также будет сформирован электронный реестр коррупциогенных отношений с показателями «низкий», «средний» и «высокий», с дальнейшей публикацией данных в интернете.

Вместе с тем проект предполагает устранение коррупционных рисков путем совершенствования законодательства, сокращения человеческого фактора и цифровизации соответствующих процедур и функций, обеспечения прозрачности и усиления общественного контроля.

Помимо этого, до 1 января следующего года в органах государственного управления будет внедрена автоматизированная система работы с кадрами на основе ряда требований.

Так, полностью перейдет в электронный формат процесс от объявления вакантных должностей до проведения конкурса и оформления документов по результатам приема на работу. В единой электронной базе будет собрана и обработана информация о структурах, штатах, должностях и сотрудниках путем объединения всех данных.

Прием и ведение документов кадрового делопроизводства, заверенных с помощью электронной цифровой подписи, будет осуществляться исключительно через систему в электронном виде.

Также будут проведена автоматическая оценка эффективности трудовой деятельности работников и организовано их дистанционное обучение. А данные о кадрах будут занесены в электронный архив.