Глава МИД России прибыл в Душанбе для участия в заседании СМИД СНГ
- Таджикистан, общество
- 23:48, 11 мая 2022
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Сергей Лавров
CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где 13 мая пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.
Глава российского дипведомства прибыл в столицу Таджикистана из Маската, где находился с рабочим визитом.
На заседании Совета министров стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ, особое внимание будет уделено вопросам международной безопасности и развитию связей в гуманитарной и научной сферах.
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