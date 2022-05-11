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Глава МИД России прибыл в Душанбе для участия в заседании СМИД СНГ
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где 13 мая пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Глава российского дипведомства прибыл в столицу Таджикистана из Маската, где находился с рабочим визитом.

На заседании Совета министров стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ, особое внимание будет уделено вопросам международной безопасности и развитию связей в гуманитарной и научной сферах.

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