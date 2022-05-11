США готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы - СМИ

CentralAsia (CA) - При угрозе национальной безопасности США будут готовы нанести удары по Афганистану. Об этом в среду, 11 мая, сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Он рассказал, что американские военные продолжают наблюдение за происходящим в Афганистане, передает ТАСС.

«И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана», — заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Также Милли подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели «гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США».

15 апреля 2021 года президент США Джо Байден принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался 1 мая прошлого года, завершился в сентябре.