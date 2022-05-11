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Экс-главе КНБ Казахстана Кариму Масимову продлили срок содержания под стражей

CentralAsia (KZ) -  Бывшему председателю комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову продлили срок содержания под стражей ещё на месяц — до 6 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

56-летний Масимов был помещен под стражу в январе по подозрению в «государственной измене».

Также до 6 июня продлен срок содержания бывшего заместителя председателя КНБ Ануара Садыкулова. Даулету Ергожину продлили арест до 13 июня. Их задержали 13 января. Экс-заместителей главы спецслужбы подозревают в действиях, «направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий».

Карим Масимов на протяжении многих лет являлся «доверенным лицом» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Информацию о его задержании власти обнародовали спустя два дня после кровопролитных январских событий.

Сообщалось, что уголовное дело расследуют под грифом «Совершенно секретно». Позднее стало известно, что Масимову вменяют «превышение должностных полномочий» и действия, направленные на «насильственный захват власти» .

КНБ заявил, что Масимова подозревают в получении двух миллионов долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Согласно распространенной КНБ информации, расследуется дело «по факту получения Масимовым» в период работы премьер-министром «элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 миллиарда тенге от одной из бизнес-структур».

В марте сообщалось, что КНБ расследует 15 дел о государственной измене, попытке захвата власти и получении взятки в особо крупном размере, включая дела Масимова и его трех бывших заместителей (22 февраля был задержан работавший заместителем главы КНБ Марат Осипов, тоже снятый с должности в январе). Кроме того, Генпрокуратура сообщила о задержании глав трех департаментов КНБ и двух департаментов полиции. Их подозревают в оставлении зданий во время январских событий.

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