Туркменистан возобновляет международное авиасообщение

CentralAsia (TM) - Туркменистан с 1 июля планирует ослабить некоторые ограничения в связи с пандемией COVID-19, возобновить полеты по двум международным направлениям и частично отменить масочный режим. Об этом сообщило государственное информагентство ТДХ.

Согласно официальному сообщению, с 1 июня требование обязательного ношения масок будет соблюдаться в закрытых помещениях и транспортных средствах, на открытом воздухе маски носить не обязательно.

Решение смягчить ограничения было объявлено на заседании правительства 6 мая.

В ходе заседания было отмечено, что тщательно изучены отчёты Всемирной организации здравоохранения и новости СМИ об ослаблении в мире ситуации, обусловленной пандемией, в результате чего значительная часть государств поэтапно смягчает профилактические меры. Правительство Туркменистана предложило возобновить авиасообщение с ОАЭ и Франкфуртом (ФРГ) один раз в неделю, как это было до периода пандемии, учитывая широкий охват вакцинацией против COVID-19 в мире. Наряду с этим было предложено с 15 мая начать работу Национальной туристической зоны «Аваза» в летний сезон.

Сообщается, что Сердар Бердымухамедов одобрил эти предложения.

Правительство Туркменистана, которое по прежнему утверждает что коронавирус на территории страны не зарегистрирован, полностью отменило международные полеты в марте 2020 года, после того как вспышка коронавируса появившегося в конце 2019 года в Ухане, Китай, распространилась почти по всему миру.

Многие туркменистанцы находившиеся за пределами страны, более полугода не имели возможности вернутся на родину. Редкие специальные вывозные рейсы осуществляемые правительством страны с августа 2020 года не удовлетворяют спроса среди туркменистанцев, ищущих возможности совершать поездки в Туркменистан.