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Президент Казахстана передал ряд книг Президентской Национальной библиотеке Турции

CentralAsia (KZ) -  Посещение Токаевым Президентской библиотеки Турции началось с ознакомления с отделом старинных рукописей и редких книг, передает портал Мой город.

В этом отделе хранится научная литература, включающая ценные труды и документы. Затем президент Казахстана осмотрел зал Жиханнума (Cihannuma Hall). Здесь вниманию читателей представлены издания на 134 языках из более чем 100 стран. В зале можно увидеть книги, посвященные 16 тюркским государствам, существовавшим в мировой истории.

Глава государства передал в фонд библиотеки ряд книг, посвященных эпохе древнетюркских государств, Золотой Орде, а также периоду Независимости Казахстана.

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