Новый российский газопровод — плохая идея для Монголии, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Трубопровод «Союз-Восток», являющийся частью более крупного проекта «Сила Сибири-2», сделает Монголию еще более уязвимой для давления со стороны автократических соседей.

Средние детские годы президент Украины Владимир Зеленский провел в монгольском шахтерском городке Эрдэнэт, будучи сыном советского специалиста с соответствующими привилегиями. В то время зависимость Монголии от Советского Союза была источником многочисленных шуток, и гигантский медный рудник Эрдэнэт разрабатывался, чтобы пополнить запасы меди коммунистического блока после чилийского государственного переворота 1973 года.

Сегодня, когда Зеленский возглавляет свою нацию в борьбе с возобновлением российской агрессии, политический класс Монголии во сне ходит по трубопроводной сделке, которая усилит его зависимость от Москвы (и, следовательно, уязвимость к давлению с ее стороны), в то же время подвергая свою тибетскую буддийскую общину вмешательству Пекина.

Идея трансмонгольского газопровода не нова и была возрождена Монголией на Восточном экономическом форуме 2018 года. В 2019 году с молчаливого одобрения Пекина «Газпром» и монгольская государственная компания «Эрдэнэс Монгол» начали технико-экономическое обоснование монгольского участка «Силы Сибири-2» — трубопровода «Союз-Восток».

В начале этого года власти Монголии и «Газпром» одобрили технико-экономическое обоснование «Союза-Востока», несмотря на тот факт, что общее технико-экономическое обоснование «Силы Сибири-2» все еще продолжается. Через несколько дней после начала российского вторжения в Украину «Эрдэнэс Монгол» и «Газпром» в кратчайшие сроки подписали соглашение на проектирование и проектирование трубопровода с целью начать строительство в 2024 году. Обладая мощностью, сравнимой с мощностью приостановленного проекта «Северный поток-2», «Союз-Восток» имеет хорошие возможности для доставки газа с российского полуострова Ямал, который изначально предназначался для европейских рынков, в Китай.

Несмотря на отсутствие опыта в разработке газопроводов, Улан-Батор до сих пор не привлекал сторонних консультантов для оценки технических и финансовых аспектов проекта «Союз-Восток». Ни политическое руководство Монголии, ни «Газпром», похоже, не заинтересованы в привлечении третьей стороны, которая потенциально могла бы повысить прозрачность, предоставить дополнительный капитал и позволить более тщательно изучить финансовые, инженерные и экологические аспекты трубопровода.

В результате «Газпром», похоже, запер «Эрдэнэс Монгол» в заранее определенный набор технических и финансовых параметров, что позволит российской компании переложить неоправданную часть общей стоимости проекта на участок «Союз-Восток», оставив себе или газопроводу «Сила Сибири-2» львиную долю чистой прибыли.

Без надлежащей оценки проекта и участия третьих сторон Монголия, вероятно, возьмет у России значительный кредит, возможно, на грабительских условиях, для финансирования своей части расходов, согласившись погасить его за счет платы за транзит газа. В этом сценарии, по иронии судьбы похожем на разработку медного рудника Эрдэнэт в советское время, Монголия будет нести тяжелое, возможно, неоправданное бремя затрат, вероятно, делая достаточно, чтобы проект вышел на уровень безубыточности, не имея возможности обеспечить долгосрочные выгоды, такие как масштабируемые поставки газа со скидкой. Соответственно, переговоры о транзитных сборах, ценах на газ и финансировании проектов в условиях информационной асимметрии нанесут ущерб интересам Улан-Батора.

Судя по тому, как «Союз-Восток» был деполитизирован и заблокирован для любого общественного контроля, становится ясно, что Россия успешно кооптировала клептократический политический класс Монголии. Только недавно, на фоне войны на Украине, некоторые слои общества начали сомневаться в этичности прокладки нового российского трубопровода. Однако никаких содержательных дискуссий об экономических, геополитических и социальных последствиях не проводилось; очевидно, ни одна из политических партий Монголии не хочет выступать против проекта.

Такая деполитизация и кооптация монгольской политической элиты была бы невозможна без недавнего натиска мягкой силы России на Монголию. Начиная с середины 2010-х годов Россия активизировала деятельность по продвижению русского языка и культуры, предоставила прямую военную помощь в виде истребителей и разведывательных беспилотников, а также возродила военные мемориалы советских времен в Монголии.

Кроме того, Москва экспортировала празднование Дня Победы 9 мая в Монголию в формате, неотличимом от российского. Россия также интегрировала уникальный монгольский опыт — память о битве на Халхын-Голе в 1939 году и помощь Монголии во время Второй мировой войны — в свои новые мемориалы, например, в Главном соборе Вооруженных сил России. Тем временем дружественные Москве политики в Улан-Баторе систематически продвигают нелиберальную систему ценностей, движимую ростом неоевразийства, с крайне правыми и анти-ЛГБТ мотивами. Неудивительно, что правящая партия Монголии, контролирующая все ветви власти, оказалась среди двух десятков международных партий, выразивших поддержку войне России на Украине.

Более того, мало оснований полагать, что Монголия сможет защитить себя от геополитических и геотехнических рисков трубопровода «Союз-Восток». Политически мотивированное прекращение транспортировки газа из России может привести к задержке денежных потоков, обесценить инвестиции Улан-Батора и увеличить долги страны. В этом контексте подозрительно, что Россия продолжает блокировать попытки Монголии построить собственные гидроэлектростанции, которые могли бы стать альтернативой российской энергетике.

Политические риски в данном случае исходят и от страны на другом конце трубопровода – Китая, который имеет привычку закрывать границы и оказывать дипломатическое давление на Монголию каждый раз, когда Далай-лама приезжает по приглашению монгольских буддистов.

Россия, стесненная санкциями и эмбарго на нефть и газ, будет еще больше стремиться увеличить свой экспорт в Китай, используя кооптированный режим в Улан-Баторе. Это дает Китаю не только возможность вести переговоры о снижении цен на газ, но и средство навязать свою волю монгольской буддийской общине. В частности, Пекин, вероятно, попросит Москву помочь в оказании давления на монгольских буддистов, чтобы они разорвали отношения с Далай-ламой и выбрали пропекинскую Жавзандамба Хутагту.

Историческое божество Монголии Жавзандамба Хутагту также является одним из трех высокопоставленных лам тибетского буддизма, наряду с Далай-ламой и контролируемым Пекином Панчен-ламой. Его девятая реинкарнация скончалась в 2012 году. Процесс реинкарнации Жавзандамба Хутагту, которым в настоящее время руководит Далай-лама, значительно изменит баланс сил в борьбе за тибетский буддизм и уже давно является бомбой замедленного действия для китайско-монгольских отношений.

Для Монголии, которая пережила многочисленные закрытия границ и другие дипломатические конфликты с Пекином из-за визитов Далай-ламы, уступка контроля над признанием своего религиозного лидера будет истолкована как весьма символическая потеря суверенитета.

В нынешних обстоятельствах риски заключения сделки с «Газпромом» включают усиление зависимости Монголии как от России, так и от Китая, что еще больше подвергает Улан-Батор политическим рискам и потенциальному давлению со стороны соседей по суверенным внутренним вопросам. Все это принесет минимальную экономическую выгоду, учитывая высокую стоимость проекта и нежелание Монголии агрессивно вести переговоры о своей справедливой доле прибыли.

Монголия не может позволить себе разместить у себя российский газопровод, учитывая последствия для политической и религиозной свободы. Отложить проект газопровода «Союз-Восток» до лучших времен — это лучший выбор, который Улан-Батор может сделать, учитывая нынешнюю геополитическую обстановку и состояние слабеющей демократии.

автор: Мөнхнаран Баярлхагва — выпускник Университета Джона Хопкинса SAIS, специализирующийся на исследованиях Ближнего Востока и Евразии. Он работал в Совете национальной безопасности Монголии, исследовал российскую нефтегазовую промышленность в условиях санкций для Стэнфордского американо-российского форума и консультировал по проектному финансированию крупномасштабных инфраструктурных проектов в Монголии.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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