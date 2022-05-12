Новый президент Республики Корея заявил, что обратит внимание на безвизовый режим для граждан Монголии

Юн Сок Ёль и Содбаатар Янгуг

CentralAsia (MNG) - Юн Сок Ёль во вторник принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея.

Глава администрации президента Монголии Содбаатар Янгуг, присутствовавший на церемонии приведения к присяге президента Республики Корея, встретился с новым президентом страны Юн Сок Ёлем.

Я.Содбаатар передал приветствие президента Монголии У.Хурэлсух президенту Республики Корея Юн Сок Ёлу и выразил поддержку углублению «Стратегического партнерства» между двумя странами.

Он также попросил обратить внимание на льготные условия и безвизовый режим для граждан Монголии, въезжающих в Южную Корею в связи с временным освобождением корейских граждан от визовых требований, с целью оживления постпандемической экономики и расширения обменов между двумя странами.

Он отметил, что Монголия поставила цель наладить постоянный политический диалог с Республикой Корея, увеличить объемы авиаперевозок в рамках либерализации авиаотношений, развивать сотрудничество в сфере геологии и добычи полезных ископаемых.

И передал президенту Юн Сог Ёлу приглашение президента У.Хурэлсух посетить Монголию в удобное время.

Президент Республики Корея Юн Су Ёль поблагодарил его как представителя Президента Монголии за участие в церемонии приведения к присяге.

Он выразил готовность тесно сотрудничать с президентом Монголии У.Хурэлсухом для углубления традиционно дружественных отношений между Республикой Корея и Монголией. Он также сообщил, что уделит внимание безвизовому режиму въезда граждан Монголии в Республику Корея.

Во встрече приняли участие кандидат на пост министра иностранных дел Республики Корея Пак Джин и посол Монголии в Республике Корея Н. Эрдэнэтуяа.

Церемония инаугурации избранного президента началась примерно в 11:00 по местному времени на площади перед зданием Национального собрания (парламента) Республики Корея. Организаторы пригласили к участию около 41 тыс. человек. Присутствовали глава администрации президента Монголии Я.Содбаатар и посол Монголии в Сеуле г-жа Н. Эрдэнэтуяа.

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