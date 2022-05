Монгольская метал-группа The Hu кует традиции с обжигающей мощью, — Times Union

The Hu выступают на сцене Outdoor Theatre во время фестиваля Coachella Valley 2022 года

CentralAsia (MNG) - Хард-рок-группа делает остановку на концерте Empire Live в Олбани 14 мая.

Монгольское горловое пение и игра на товшууре имеют больше общего с хэви-металом, чем вы думаете.

Чтобы убедиться в этом, посмотрите на The Hu, монгольскую группу, которая смешивает традиционные народные инструменты своей страны с хард-роком. С момента образования в 2016 году The Hu произвели фурор на международном уровне, став вирусными видео-сенсациями на песню «Wolf Totem», выпустив успешный LP и был выбран могущественной Metallica для участия в праздновании 30-летия «Black Album» группы.

Как объяснили участники группы в разговоре с переводчиком перед выступлением 14 мая на Empire Live, сочетание звуков Монголии с металлом было относительно простым.

«В монгольской музыке для гармонии используются четвертый и пятый тона, что похоже на рок», — говорит певец и исполнитель на морин хуур (монгольская скрипка с конской головой) Гала Цэндбаатар. «Переход (для The Hu) был естественным. Используя монгольские барабаны, гитару, мы создали новые тона. Это было совсем не сложно».

«У музыки один язык, — продолжил он. «Скрипка с конской головой, тон такой согревающий, прямо как по душам. В музыке есть один язык».

В основе звучания The Hu лежат местные инструменты. Гала Цэндбаатар и Энкуш Батжаргал играют на скрипке с конской головой, а Тэма Наранбаатар играет на товшууре, инструменте, аналогичном лютне. Завершает звук Жаяа Галсанжамц на төмөр хуур, форме челюстной арфы. На живых выступлениях звук группы дополняется четырьмя монгольскими музыкантами, играющими на стандартной рок-гитаре, басу и барабанах.

В чем музыка The Hu действительно выделяется с точки зрения звучания, так это в использовании горлового пения, формы вокализации, популяризированной скотоводческими монгольскими общинами.

При горловом пении певец оттачивает определенную высоту тона и поддерживает ее, создавая эффект гудящего типа. Это техника, которая требует серьезной подготовки для изучения и постоянного повторения, чтобы спроецировать голос с необходимой громкостью для выступления.

«Чтобы вывести свой голос на новый уровень, нужно много практиковаться, — отмечает Гала Цэндбаатар. «Если вы остановились на один или два года, ваш голос вернется к норме. Это не просто».

The Hu приписывает свой успех в слиянии этих различных стилистических особенностей «Дашка», продюсеру Б.Дашдондог. Хотя все в группе выступали с начальной школы, идея Дашдондог заключалась в том, чтобы вплести их общую историю и культуру в более западные звуки и структуры.

«Все мы имеем музыкальное образование и играли в традиционных группах в школе, а мы с Галой дружим со школы», — сказал Наранбаатар. «Мы все играем вместе 10, 20 лет в группах».

«Все началось с нашего продюсера Дашки», — добавил Гала. «Он заранее все изучил, лирику, каждое слово исходит от него. Он вдохновлен древней историей, культурой и матерью-природой».

В ноябре 2018 года Дашдондог выпустил трек The Hu «Wolf Totem». К апрелю 2019 года он занял первое место в чарте продаж цифровых песен Billboard Hard Rock, впервые для исполнителя из Монголии, и в конечном итоге достиг 22-го места в чарте Hot Rocks Songs.

Успех «Wolf Totem» послужил трамплином для The Hu, чтобы привлечь американскую аудиторию. В прошлом году основатели жанра Halestorm наняли The Hu для своего осеннего турне по аренам. Когда Metallica набрала эклектичную звездную команду, включая Джейсона Исбелла, Майли Сайрус, Йо-Йо Ма и Визер, для кавера на «Black Album», The Hu попросили сыграть «Through the Never».

В то время как международное внимание приветствуется, The Hu особенно гордится своим приемом дома. В ноябре 2019 года президент Монголии Баттулга Халтмаа вручил группе высшую государственную награду страны — Орден Чингисхана — за деятельность по популяризации культуры и наследия.

Поскольку тур The Hu продолжается, группа благодарна за возможность поделиться своей историей с публикой дома и за рубежом.

«The Hu — это традиционная группа по своей сути, и люди знали жанры, похожие на The Hu, поэтому публика (в Монголии) была к этому готова», — сказал Гала Цэндбаатар. «Получить наивысшее достижение, которое можно получить от президента, для нас было большой честью.

«До сих пор гастроли были отличными, и мы побывали во многих городах», — продолжил он. «Аудитория такая потрясающая, и сделать эту музыку и соединить наши сердца, души и разум было здорово».

автор: Джим Шахен. Он пишет для Times Union с 2014 года и искренне верит в местную музыкальную сцену. Его обзоры концертов точны и справедливы, особенно негативный отзыв о Джастине Тимберлейке, вызвавший бурю негодования в Facebook.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Times Union

