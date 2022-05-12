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Кабмин Монголии утвердил новую организационную структуру ООО «Эрдэнэс Монгол»

CentralAsia (MNG) -  11 мая Кабмин утвердил новую организационную структуру ООО «Эрдэнэс Монгол».

В ходе встречи соответствующим должностным лицам поручено обратить внимание на то, чтобы структура компании была небольшой, но квалифицированной, и принять соответствующие меры для определения соответствующих ролей каждого отдела и подразделения, повышения финансовой дисциплины государственной компании и концентрации внимания на эффективной деятельности, а также усилить корреляцию между операциями дочерних компаний и проектных подразделений.

В настоящее время ООО «Эрдэнэс Монгол» обеспечивает участие государства в работах, проводимых на 5 из 16 стратегически важных месторождений, включая ввод месторождений в хозяйственный оборот.

В состав компании входят три акционерных общества, 10 дочерних и зависимых обществ, три проектных подразделения и компания-оператор.

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