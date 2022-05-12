Посол Монголии в Канаде встретился с основателем Brinkman Reforestation

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Канаде Я.Ариунболд встретился с основателем Brinkman Reforestation Ltd г-ном Дирком Бринкманом.

В ходе встречи были затронуты вопросы лесоразведения и посадки деревьев, а также возможное сотрудничество в поддержку национального движения «Миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии У.Хурэлсухом.

Г-н Бринкман подчеркнул важность целостного подхода к посадке деревьев, продвижения сильной культуры садоводства и координации с политикой развития сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и водного хозяйства. Brinkman Reforestation Ltd выразила заинтересованность в ознакомлении с текущим состоянием лесонасаждений в Монголии и прогрессом национального движения «Миллиард деревьев», а также предоставила профессиональные консультации в дополнение к обмену опытом посадки деревьев.

Brinkman Reforestation Ltd — одна из ведущих лесозаготовительных компаний в Канаде и в мире, которая с 1970 года посадила 1,5 миллиарда деревьев. Канада сажает 600 миллионов деревьев в год, 10 процентов из которых посажены компанией Brinkman Reforestation Ltd.

Дипломаты посольства Монголии в Канаде посетили место посадки Бринкмана и ознакомились с их методами посадки деревьев.

Почти полвека назад Дирк Бринкман отправился на запад, чтобы испытать свои силы в пустыне Британской Колумбии. После нескольких лет лесозаготовок он и группа друзей выиграли один из первых контрактов на посадку деревьев в Канаде, решив вместо этого сажать деревья. Эти саженцы выросли быстро, и после того, как он и соучредитель Джойс Мюррей объединились в 1979 году, их бизнес по посадке деревьев тоже быстро вырос, попутно трансформировав мир экологического предпринимательства.

С тех пор тысячи рабочих Brinkman посадили более 1,5 миллиарда деревьев от Восса, Британская Колумбия, до Норт-Бей, Онтарио.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения