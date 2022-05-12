Исследование показывает, что молочное животноводство привели к резким социальным изменениям в древней Монголии

CentralAsia (MNG) - Перемещение пастухов и домашнего скота в восточную степь представляет большой интерес для исследователей, но немногие ученые связывают появление стад и лошадей с возникновением сложных обществ.

Теперь новое исследование в журнале PLOS ONE обеспечивает междисциплинарную поддержку связи между молочным животноводством и ростом социальной сложности в восточной степи. Используя протеомный анализ человеческого зубного камня из участков на Монгольском Алтае, исследователи демонстрируют сдвиг в потреблении молочных продуктов в течение бронзового века.

Отслеживая потребление молочных продуктов среди населения Алтайских гор в Монголии, исследователи выявили решающую роль домашних овец, коз и крупного рогатого скота в древней экономике. Использование жвачного скота в конечном итоге привело к росту населения, созданию общественных кладбищ и строительству больших памятников. Хотя эти ярко выраженные изменения произошли в тандеме с самыми ранними свидетельствами разведения лошадей в Монголии, потребление молока для лошадей оставалось относительно новой практикой до более поздних периодов.

Таким образом, распространение стад на Монгольском Алтае привело к немедленным изменениям в рационе питания людей с задержкой последующих социальных и демографических преобразований, говорит ведущий автор исследования Алисия Вентреска Миллер, доцент кафедры антропологии Мичиганского университета.

«По мере того, как мы отодвигаем сроки внедрения домашнего скота, нам необходимо переосмыслить темпы социальных изменений, которые могут произойти в гораздо более длительные сроки», — сказала она.

Вентреска Миллер и ее коллеги из UM и Института истории человечества им. Макса Планка в Германии извлекли белки из образцов конкрементов, чтобы идентифицировать казеины и сыворотку, связанные с молочными продуктами жвачных и лошадей. Результаты были интерпретированы в консультации с исследователями из Национального университета Монголии и Национального музея Монголии, чтобы выяснить, как древние общества изменились после принятия домашнего скота.

По словам Вентреска Миллер, драматические социальные изменения и монументальные постройки были вызваны долгосрочной зависимостью от овец, коз и крупного рогатого скота. Это подтверждается находками костей преимущественно жвачных животных в крупных монументальных хиргисуурах в Горном Алтае, в то время как в других районах Монголии наряду с жвачными выявлены отложения конских костей.

«Эти новые результаты могут позволить изменить наше понимание динамики бронзового века», — сказал Цагаан Төрбат, профессор археологии и антропологии в Государственном университете Монголии.

Төрбат считает, что наиболее изученные в регионе комплексы Олений Камень-Хиргисуур могли происходить из сагсайских групп Горного Алтая.

Текущее исследование отодвигает самую раннюю дату разведения лошадей в восточной степи, связанную с сагсайскими захоронениями, примерно до 1350 г. до н.э. Исследователи говорят, что поскольку первоначальные свидетельства употребления кошачьего молока встречаются редко, это могло быть новшеством, поскольку лошади были важной частью ритуальной жизни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения