Выставка монгольской художницы «Гунээс гунд» открылась на Венецианской биеннале

Ж.Мөнхцэцэг

CentralAsia (MNG) - Выставка «Гунээс гунд» («Путешествие сквозь уязвимость» (‘A Journey Through Vulnerability’)) художницы Венецианской биеннале Ж.Мөнхцэцэг продолжает привлекать внимание международных СМИ и искусствоведов.

Венецианская биеннале изящных искусств, также известная как Олимпиада искусств, была отложена в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Мероприятие открыто для долгожданного зрителя уже две недели с 23 апреля.

Во время предварительного открытия выставку «Гунээс гунд» посмотрели около 2000 посетителей.

Среди посетителей выставки во время подготовки к открытию были руководители и кураторы всемирно известных музеев, таких как Тейт Модерн в Лондоне, Галерея Хейвуда, Художественный музей Рубина в Нью-Йорке, Бостонский художественный музей, Кванджуская биеннале в Корее, Азиатская Культурный центр, Датский фонд искусств, Национальная галерея Канады, Офис современного искусства Норвегии, Галерея Дэвида Цвирнера с филиалами в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Гонконге, Галерея Росси и Росси с филиалами в Гонконге и Лондоне и Галерея Эйгена с филиалами в Берлине и Лейпциге.

Отметив, что выставка произвела большое впечатление, гости выразили заинтересованность в направлении исследовательской группы, поскольку монгольское изобразительное искусство продолжает привлекать их интерес, и в открытии выставки произведений художницы Ж.Мөнхцэцэг, а также других монгольских художников в их музеях и галереях.

О монгольской выставке было опубликовано более 30 статей и интервью в международных СМИ.

В частности, выставка «Гунээс гунд» заняла 4-е место среди самых интересных азиатских павильонов на Венецианской биеннале 2022 года в статье, опубликованной South China Morning Post, и включена в список 15 основных выставок (лучших выставок), опубликованный журналом Ocula. , а российский журнал DEL'ARTE также опубликовал статью о выставке. Кроме того, итальянский художественный журнал Artribune взял интервью у куратора выставки госпожи Б.Гантуяа.

Кроме того, журналы и веб-сайты, в том числе американские «Art News», «Art Asia Pacific», итальянский «Artribune», «In Venice Today», «Art News Japan», африканский «Griot», «Art Rabbit», «Selections Art». , австрийский «Esther Art Newsletter» и кыргызский «Aki Press» опубликовали новости, статьи и интервью о монгольской выставке на Венецианской биеннале.

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