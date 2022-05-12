Китай предоставил помощь в размере 4 млн юаней для поддержания нормальной работы КПП Монголии

CentralAsia (MNG) - 11 мая Китай передал помощь в размере 4 млн юаней для усиления режима инфекционного контроля в приграничных районах Монголии и поддержки нормальной работы пограничного перехода.

При поддержке механизма Совместной пограничной комиссии Правительства Монголиии и Китайской Народной Республики, Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики аймаки Бугат, Хөлөнбуйр, Хянган и Шилийн-Гол, и городов Баяннуур, Эрээн-хото оказывают помощь в усилении режима инфекционного контроля в приграничних зонах аймаков Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Дорноговь, Өмнөговь и сомона Замын-Ууд.

Передача 4 млн юаней с китайской стороны была организована Народным правительством Внутренней Монголии 11 мая 2022 года в портах Эрээн-хото и Ганцмод.

Уже во второй раз комиссия предоставила 16 видов медицинских и защитных средств, в том числе респираторы, защитную одежду, оборудование для ПЦР и реагенты. Впервые в прошлом году портам Эрээн-хото и Ганцмод было передано 300 000 юаней, которые используются для поддержания режима инфекционного контроля в приграничных аймаках и портах монгольской стороны и обеспечения нормальной работы порта.

Во время пандемии Совместная монголо-китайская пограничная комиссия активизировала сотрудничество, регулярно проверяла выполнение «Соглашения о режиме монголо-китайской границы», соблюдала режим государственной границы и активно содействовала двусторонним отношениям, пограничной стабильности и экономическому развитию.

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