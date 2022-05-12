В Узбекистане резко увеличилось количество компаний с российским участием

CentralAsia (UZ) - В апреле в Узбекистане были созданы 103 компании с российским участием. Это как минимум в четыре раза больше, чем в январе, и почти в два раза больше, чем в марте.

Согласно новому отчету Госкомстата, всего за январь-апрель 2022 года в Узбекистане зарегистрировано 798 компаний с иностранным участием.

Первое место заняла Россия, у которой в Узбекистане 210 компаний, второе место заняла Турция, у которой 128 компаний, а третье место занял Китай, у которого 74 компании.

Согласно отчету, количество российских компаний, созданных в Узбекистане, резко возросло после того, как Москва начала "спецоперацию" в Украине. Например, в январе в Узбекистане было зарегистрировано 23 российские компании, в феврале — 28, в марте — 56. В апреле их число достигло 103.

Кроме того, в апреле в Узбекистане было создано 45 компаний с участием иностранного капитала в сфере информатизации и связи. По данным Госкомстата, всего за январь, февраль и март было создано 40 таких компаний.

Резкий рост числа ИТ-компаний в Узбекистане также связан с санкциями, введенными против Москвы после объявления Россией войны Украине. Сообщается, что в результате санкций десятки ИТ-компаний и специалистов переносят свои офисы в центральноазиатский регион, в частности в Ташкент.