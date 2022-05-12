Кевин Спейси снимется в Монголии в роли Бату-хана

CentralAsia (MNG) - Венгерский режиссер Питер Соос пригласил Кевина Спейси на роль в своей грядущей исторической драме «1242 — Ворота на Запад». Крайний срок сообщает, что совместное производство Великобритании, Венгрии и Монголии будет продаваться на Каннском рынке, а основные съемки начнутся в октябре, — сообщает Kemps Film TV Video.

«Фильм рассказывает историю внука Чингисхана Бату-хана, который был избран главнокомандующим западной части Монгольской империи», — говорится в синопсисе фильма. «[В] 1242 году хан сталкивается с глубоко духовным человеком и замком в Венгрии, который останавливает его вторжение в Европу и в конечном итоге приводит к его падению». В фильме также снимаются Эрик Робертс, Кристофер Ламберт и Теренс Стэмп.

Батый (Бату) (монг. Бат хаан, ок. 1209 — 1255/1256) — монгольский полководец и государственный деятель, сын Зучи, внук Чингисхана. После смерти отца в 1227 году стал ханом Улуса Зучи (Алтан Ордны улс - Золотой Орды), после смерти деда в том же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения. Решением курултая 1235 года Бату было поручено завоевание территорий на северо-западе, и тот возглавил поход против половцев, Волжской Булгарии, русских княжеств, Польши, Венгрии и Далмации.

При рождении сын Зучи и Ухаа үжин хатан получил имя Бату, образованное от монгольского «бат» — «крепкий, прочный, надёжный», — и ставшее традиционным именем-благопожеланием. В русских летописях закрепилась видоизменённая форма — Батый, перешедшая и в некоторые европейские источники, в том числе в Великопольскую хронику и в записки Плано Карпини; она могла появиться под влиянием более знакомых летописцам тюркских имён — в частности, под 1223 годом в Тверской летописи упоминается половецкий хан Бастый.

С 1280-х годов Бату начинают называть в источниках Бату-ханом.

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