В Узбекистане с 1 июня будет отменен государственный заказ на заготовку зерна

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное реформам в зерноводстве, в ходе которого объявил, что с 1 июня в стране вводятся рыночные цены при государственных закупках зерна. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент подверг критике предприятия компании "Уздонмахсулот" ("Узхлебопродукт"), которые не смогли организовать эффективную работу в рыночных условиях, а также заявил о необходимости перехода к рыночным ценам при государственной заготовке зерна и созданию реального рынка этого продукта.

"Глава государства сообщил, что с 1 июня после завершения всех необходимых организационных работ, будет завершен переход к рыночным ценам при закупке государством и реализации зерна", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что государство создаст фермерам и кластерам все условия, чтобы уже с 1 июля они смогли самостоятельно продавать произведенное ими зерно на бирже.

"Настоящими хозяевами зерна являются фермеры и кластеры, отныне строго запрещено изымать зерно у фермеров под предлогом невыполнения плана в районе, необходимости корма для животноводства, птицеводства и рыбоводства", - сказал президент, слова которого приводит пресс-служба. Отныне также не допускается никаких ограничений по перемещению на территории республики зерна, реализуемого на бирже.