США поставят Таджикистану беспилотники Puma, но не намерены создавать военную базу на его территории

CentralAsia (TJ) - Вашингтон выделит Таджикистану более $60 млн на безопасность в ближайшие два года, сообщил посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм на пресс-конференции в Душанбе 10 мая.

В рамках этой помощи правительство США поставит Таджикистану разведывательные беспилотники Puma для наблюдения за воздушным пространством страны в приграничных районах. Детали соглашения стоимостью 20 млн долларов в настоящее время согласовываются сторонами, заявил американский дипломат.

Джон Марк Поммершайм напомнил об угрозах со стороны террористических групп, находящихся на севере Афганистана, которые, по его словам, планируют совершить теракты за пределами Афганистана. Однако США не намерены создавать военную базу на территории Таджикистана, подчеркнул посол.

Джон Марк Поммершайм заявил также, что США намерены построить погранпост на таджикско-афганской границе, а также пограничный отряд для 900 военнослужащих и членов их семей на границе с Афганистаном.

Беспилотники Puma позволяют подразделениям в зоне боевых действий в реальном времени собирать разведданные. Аппарат может применяться на суше и на море, переносится одним человеком, запускается с руки.

Размах крыла БЛА – 2,8 м, максимальный взлетный вес – 6,8 кг. БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения Mantis i45. Продолжительность полета БЛА – около 2,5 часов с обеспечением непрерывного наблюдения и выдачи изображения с высоким разрешением в любое время суток. БЛА обеспечивает выполнение задач на расстоянии до 20 км в зоне прямой видимости со стандартной антенной и до 60 км с антенной сопровождения большой дальности LRTA (long-range tracking antenna). Аппарат водонепроницаем и может выполнять посадку на воду.

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