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В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами. Видео
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту «Цзянбэй» города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 8.00 (по местному времени). Уточняется, что на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.

«Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин — Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина «Цзянбэй» и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны», — говорится в публикации аэропорта в соцсети Weibo.

Сведений о погибших не поступало, а причины аварии пока не установлены.

Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить, ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта, с нее не взлетают и на нее не садятся самолеты. Рейсы, конечным пунктом которых был Чунцин, частично переведены в международный аэропорт «Шуанлю» города Чэнду провинции Сычуань.

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