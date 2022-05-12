Более 200 граждан, оказавшихся в трудной ситуации за границей, возвращены в Узбекистан

- Узбекистан, общество
- 11:37, 12 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В апреле в Узбекистан возвращено 214 граждан, оказавшихся в тяжелом положении за границей. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.
Отмечено, что из 282 330 граждан, вернувшихся из-за рубежа, трудоустроено 176 941 человек, в том числе более 23 000 трудоустроено органами занятости, 4 293 человека прошли обучение профессиям и предпринимательству.
Также подписаны соглашения о сотрудничестве с 43 узбекскими диаспорами и 2 соотечественниками. Из них:
- 32 в Российской Федерации;
- 6 в Казахстане;
- 1 в Кыргызстане;
- 1 в Японии;
- 1 в Украине;
- 1 в Португалии;
- 1 в Таиланде;
- 1 в США;
- 1 во Франции.
В апреле из изоляторов временного содержания МВД России возвращено на родину 55 граждан.
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