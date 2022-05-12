Более 200 граждан, оказавшихся в трудной ситуации за границей, возвращены в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - В апреле в Узбекистан возвращено 214 граждан, оказавшихся в тяжелом положении за границей. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.

Отмечено, что из 282 330 граждан, вернувшихся из-за рубежа, трудоустроено 176 941 человек, в том числе более 23 000 трудоустроено органами занятости, 4 293 человека прошли обучение профессиям и предпринимательству.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве с 43 узбекскими диаспорами и 2 соотечественниками. Из них:

32 в Российской Федерации;

6 в Казахстане;

1 в Кыргызстане;

1 в Японии;

1 в Украине;

1 в Португалии;

1 в Таиланде;

1 в США;

1 во Франции.

В апреле из изоляторов временного содержания МВД России возвращено на родину 55 граждан.