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Более 200 граждан, оказавшихся в трудной ситуации за границей, возвращены в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  В апреле в Узбекистан возвращено 214 граждан, оказавшихся в тяжелом положении за границей. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.

Отмечено, что из 282 330 граждан, вернувшихся из-за рубежа, трудоустроено 176 941 человек, в том числе более 23 000 трудоустроено органами занятости, 4 293 человека прошли обучение профессиям и предпринимательству.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве с 43 узбекскими диаспорами и 2 соотечественниками. Из них:

  • 32 в Российской Федерации;
  • 6 в Казахстане;
  • 1 в Кыргызстане;
  • 1 в Японии;
  • 1 в Украине;
  • 1 в Португалии;
  • 1 в Таиланде;
  • 1 в США;
  • 1 во Франции.

В апреле из изоляторов временного содержания МВД России возвращено на родину 55 граждан.

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