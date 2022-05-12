Селевой поток унес автомобиль Nexia вместе с пассажирами в Узбекстане (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 12:43, 12 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, как селевой поток уносит автомобиль Nexia с находившимися в нем людьми.
По данным МЧС Узбекстана, сель в горной местности Сарыасийского района сошел в результате кратковременного сильного дождя.
Ранее сообщалось, как во время поисково-спасательных работ 10 мая в русле реки «Тупаланг» был обнаружен автомобиль Nexia и тела двух граждан.
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