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Селевой поток унес автомобиль Nexia вместе с пассажирами в Узбекстане (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, как селевой поток уносит автомобиль Nexia с находившимися в нем людьми.

По данным МЧС Узбекстана, сель в горной местности Сарыасийского района сошел в результате кратковременного сильного дождя.

Ранее сообщалось, как во время поисково-спасательных работ 10 мая в русле реки «Тупаланг» был обнаружен автомобиль Nexia и тела двух граждан.

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