В Нур-Султане мужчине, спасшему ребёнка от падения с 8 этажа, подарили квартиру

Сабит Шонтакбаев

CentralAsia (KZ) - Спасшему висевшую на балконе восьмого этажа девочку Сабиту Шонтакбаеву подарили трехкомнатную квартиру в Нур-Султане, передает «Казинформ».

Герой выразил благодарность руководству компании G-парк за предоставленный подарок.

Также Сабит Шонтакбаев встретился со столичным акимом Алтаем Кульгиновым. Он пообещал устроить Шонтакбаева на работу по специальности, на локомотивный завод. Также, по словам Кульгинова, спонсоры помогут Шонтакбаеву погасить все кредиты и в летние каникулы оплатят детям героя отдых в Боровом.

Шонтакбаев недавно приехал в казахскую столицу из Жалагашского района Кызылординской области в поисках работы. Супруга с четырьмя детьми остались в Кызылорде.

«Я даже не видел ее родителей. Сразу ушел на работу с другом. Никто не знал, что все так произойдет. Я просто спас ребенка и ушел, а в новостях и социальных сетях меня начали называть героем. Не считаю свои действия героическим поступком. Думаю, что каждый должен протягивать руку помощи в таких ситуациях», - признался он в беседе с корреспондентом «Казинформ».

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