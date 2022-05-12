«Плов в Ташкенте вкусный до обморока»: Елена Малышева поделилась видео из поездки

CentralAsia (UZ) - Известная российская телеведущая Елена Малышева рассказала о вкусе плова в Ташкенте и поделилась видео, снятым в ходе поездки.

На видео показано, как телеведущую узнавали на каждом шагу и не упускали возможности сделать снимки на память.

Елена Малышева не упустила возможности попробовать настоящий узбекский плов. Узнала о главных ингредиентах от повара. Примерила национальную узбекскую одежду: чапан и тюбетейку.

«Если вы хотите посмотреть на совершенно уникальную историю, попробовать вкуснейшую узбекскую кухню и просто почувствовать любовь всех людей — я советую вам поехать в Узбекистан» – рассказывает Елена Малышева.

Телеведущая также поделилась советами для тех, кто хочет посетить Узбекистан. «Лучше всего национальную еду пробовать на рынках! Узбекские рынки – это сказка! Еда здесь в самых простых кафе вкусная до невозможности! Поверьте нашему опыту, на рынке вкуснее, чем в пятизвездочном отеле или ресторане. Обязательно попробуйте плов и самсу! Я ничего вкуснее не ела! В Ташкенте на рынке Чорсу самса вкуснее, чем в любом ресторане! А плов! Просто нет слов!», - поделилась Малышева.

«Обязательно попробуйте узбекские помидоры! Они и в Москве самые вкусные! А здесь… просто не передать словами!», - посоветовала телеведущая.

«Традиционная одежда узбекских женщин – это самая удобная одежда для жаркой погоды. Просторные легкие брюки (у нас их называют «палаццо»), лёгкие удлинённые блузки или длинные широкие платья», - рассказала Малышева.