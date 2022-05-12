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В Казахстане на проведение референдума потратят 16,4 млрд тенге

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию из бюджета выделили 16,4 млрд тенге. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает Orda.kz.

«На проведение референдума с республиканского бюджета будет выделено 16 млрд 460 млн тенге ($37 874 864). Соответствующие расчёты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня Правительство соответствующее постановление приняло. Деньги будут выделены из республиканского бюджета», — сообщил министр.

Референдум пройдёт 5 июня.

В бюллетенях будет только два варианта ответов – «да» и «нет».

5 мая мажилисмены исключили упоминание Елбасы из закона о республиканском референдуме.

29 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении республиканского референдума по поправкам в Конституцию. Теперь в срок от одного до трёх месяцев власти должны подготовить поправки в закон о референдуме и организовать голосование.

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