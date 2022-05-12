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В Ашхабаде открылся Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде под председательством председателя Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова сегодня начал свою работу Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России.

По данным государственного информационного агентства «Туркменистан сегодня», во встрече, инициированной туркменской стороной, принимают участие председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Талант Мамытов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустам Эмомали и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Предварила Форум церемония возложения цветов к Монументу Конституции Туркменистана. По завершении церемонии участники Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России проследовали в Конгресс-центр Туркменистана.

После церемонии официального совместного фотографирования в Конгресс-центре состоялось открытие торжественного заседания Форума.

В настоящее время, парламентские делегации обсуждают вопросы, вынесенные на повестку дня встречи.

Как ожидается, в ходе Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в законодательной и других сферах.

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