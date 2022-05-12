Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

CentralAsia (CA) - Немецкий концерн Siemens покинет российский рынок в результате событий на Украине, говорится в сообщении компании.

Siemens начал процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

В Siemens напомнили, что после начала российских военных действий в Украине компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельности компании в России, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт.

Siemens решила провести упорядоченный процесс выхода из России, приводятся в сообщении слова CEO компании Роланда Буша.

«Мы оцениваем влияние (событий) на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», - сказал глава Siemens.

На данный момент в контур Siemens входят, в частности, операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 года Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).

Таким образом, в РФ представлены две отдельные компании – «Сименс» и «Сименс энергетика».

В РФ Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» - «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Помимо этого, в России у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 «Синара» и с асинхронным 2ЭС10 «Гранит», а также электрички «Ласточка» и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.