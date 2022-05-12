В Самарканде наркоторговцы подорвались при попытке достать спрятанные в газовом баллоне наркотики

CentralAsia (UZ) - Наркоторговцы привезли из Таджикистана опий, спрятанный в газовом баллоне, и подорвались при попытке его достать, передают местные СМИ.

В Ургутском районе Самаркандской области произошел взрыв баллона с пропаном. Как выяснилось, причина взрыва – не бытовая неосторожность, а ухищрения наркоторговцев, попавших в результате в больницу.

Газовый баллон «с начинкой» привез в Узбекистан из Таджикистана 44-летний житель Душанбе Д.О. вместе с уроженцем Бохтара С.С. Мужчины доставили баллон в Ургутский район, на квартиру своего знакомого, 43-летнего М.Ф.

Преступники собирались сбыть 244,19 грамма опия в Узбекистане. Но баллон взорвался при попытке вскрыть его. Мужчины получили ожоги и были госпитализированы в районную больницу.

Неудачливые наркоторговцы задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, сообщает УВД Самаркандской области.