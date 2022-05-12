Российские военные уничтожили украинский С-300 в Харьковской области, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Ракетные войска РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в Харьковской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300», — рассказали в ведомстве. Представитель Минобороны также сообщил, что в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, авиация в районе Одессы уничтожила радиолокационную станцию наведения украинского комплекса С-300.

Ракеты воздушного базирования Воздушно-космических сил поразили за сутки четыре пункта управления и два склада боеприпасов в районе Новгорода-Северского Черниговской области.

Российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины в Харьковской и Днепропетровской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Конашенков также сообщил об уничтожении беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный.

«Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк», — добавил он.