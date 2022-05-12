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В Туркменистане увеличили штрафы за превышение скорости

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане увеличили размеры штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Закон Туркменистана «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях» опубликован сегодня в правительственных газетах страны.

Закон вводится в действие со дня его официального опубликования — 11 мая 2022 года.

Согласно документу, штраф за превышение разрешенной максимальной скорости (60 км/час) более чем на 30 км/час, но не более чем на 50 км/час будет увеличен с двух до трёх размеров базовой величины. За повторное нарушение штраф составит уже пять размеров базовой величины.

За превышение скорости на 50 км/час размер штрафа возрастет с пяти размеров базовой величины до семи. В случае повторного нарушения водителя лишат прав на три месяца.

Нарушение Правил дорожного движения в виде создания аварийной обстановки, которая вынудила другие транспортные средства изменить скорость, направление движения или предпринять иные меры, будет наказываться штрафом в семь размеров базовой величины.

На данный момент размер базовой величины для штрафов составляет 100 манат (28 долларов).

Ознакомиться с дополнениями и изменениями в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях можно по ссылкам на туркменском и русском языках.

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