Рустам Эмомали осмотрел достопримечательности Ашхабада

CentralAsia (TJ) - В рамках официального визита в Туркменистан Рустам Эмомали 11 мая прогулялся по достопримечательностям Ашхабада, сообщает его пресс-служба на странице в Facebook.

Он и сопровождающие его лица посетили мечеть Туркменбаши Рухы в Ашхабаде – главную мечеть Туркменистана.

Рустам Эмомали возложил венок к мавзолею первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Затем он побывал в Международном конно-спортивном комплексе в Ашхабаде, где для него была представлена программа артистов конно-спортивной группы «Галкиниш».

Также Рустам Эмомали посетил Олимпийский городок Ашхабада, где прошла его встреча с акимом города Рахимом Гандимовым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о достижениях столицы Туркменистана в сферах экономики и торговли, социально-культурного развития, особенно в сфере спорта и туризма, - отмечается в сообщении.

Было отмечено, что олимпийская деревня — одна из основных площадок проведения Азиады-2017 в крытых залах, построенная на площади 157 га.

В городе более 30 различных спортивных объектов, в том числе Олимпийский стадион на 45 тыс мест, Паралимпийский центр, медико-реабилитационный центр, крытый велотрек, спортивный комплекс единоборств, крытый легкоатлетический комплекс, теннисный корт, построены бассейн, различные торговые центры, гостиницы и другие сопутствующие объекты.

Спикер таджикского парламента ознакомился также с деятельностью государственного предприятия «Ашхабадский ткацкий комбинат».

Годовая мощность предприятия составляет переработку 13,1 тысячи тонн пряжи и 22,5 миллиона квадратных метров хлопчатобумажной ткани, на котором работают 2800 человек в четырех отраслях – мануфактурном, ткацком, красильном и швейном.

Рустам Эмомали улетел утром 11 мая в Ашхабад, и по прилету провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеш Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которому «передал братские приветствия и наилучшие пожелания главы Таджикистана Эмомали Рахмона».

Также он провел беседу с председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой.

Сегодня в Ашхабаде под председательством председателя Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова начал свою работу Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России.

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