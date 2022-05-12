Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 78 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 26650 (+300) человек, танков ‒ 1195 (+8) ед, боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед, артиллерийских систем – 534 (+6) ед, РСЗО - 191 (+6) ед, средства ПВО - 87(+0) ед, самолетов – 199 (+0) ед, вертолетов – 161 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8), крылатые ракеты – 94 (+0), корабли /катера - 13 (+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед, специальная техника – 41 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia