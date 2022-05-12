Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 78 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:36, 12 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 26650 (+300) человек,
танков ‒ 1195 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,
артиллерийских систем – 534 (+6) ед,
РСЗО - 191 (+6) ед,
средства ПВО - 87(+0) ед,
самолетов – 199 (+0) ед,
вертолетов – 161 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),
крылатые ракеты – 94 (+0),
корабли /катера - 13 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,
специальная техника – 41 (+0).
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