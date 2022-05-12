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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 78 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 26650 (+300) человек,

танков ‒ 1195 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,

артиллерийских систем – 534 (+6) ед,

РСЗО - 191 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 161 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли /катера - 13 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,

специальная техника – 41 (+0).

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