В Туркменистане повысили штрафы для пешеходов-нарушителей

CentralAsia (TM) - В Туркменистане увеличили размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Закон Туркменистана «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях» опубликован сегодня в правительственных газетах страны.

Закон вводится в действие со дня его официального опубликования — 11 мая 2022 года.

Согласно документу, за нарушение правил Правил дорожного движения и неподчинение знакам приоритета, дорожной разметке или сигналам светофора их накажут штрафом в размере 0,4 от базовой величины (ранее 0,2). За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере одной базовой величины.

Родителям или законным опекунам подростков, не достигших 16 лет, которые нарушили ПДД в качестве пешеходов, грозит штраф в размере 0,4 от базовой величины.

На данный момент размер базовой величины для штрафов составляет 100 манат (28 долларов), отмечает источник.