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В Узбекистане вступил в силу закон о трансплантации органов и тканей человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  11 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О трансплантации органов и тканей человека». Документ был принят Законодательной палатой 26 апреля текущего года и одобрен Сенатом 28 апреля.

Согласно закону, объектами трансплантации могут быть органы и (или) ткани человека, изъятые у живого донора или трупа человека, перечень которых определяется Кабинетом Министров. Искусственно выращенные органы объектами трансплантации не являются.

Изъятие и трансплантация органов и тканей человека осуществляются медицинскими учреждениями государственной системы здравоохранения, перечень которых определяется правительством.

Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и тканей человека выдается врачами-специалистами в составе лечащего врача, трансплантолога, анестезиолога, невропатолога, при необходимости врачей других специальностей в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

Трансплантация от живого донора или трупа человека может быть применена только в случае, если другие хирургические операции или манипуляции не могут гарантировать сохранение жизни реципиента либо восстановление его здоровья. Трансплантация органов и (или) тканей человека реципиентам производится на основе медицинского заключения о необходимости трансплантации органов и тканей человека.

В документе говорится, что трансплантация органов и тканей человека осуществляется с письменного согласия реципиента. При этом реципиент должен быть предупрежден под расписку о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящей хирургической операцией или манипуляцией.

Данный процесс в обязательном порядке фиксируется на видеозапись. Если реципиент не достиг возраста восемнадцати лет или признан в установленном порядке недееспособным либо получение согласия от самого реципиента не представляется возможным, то трансплантация органов и тканей человека осуществляется с письменного согласия его родителей или иного законного представителя.

Изъятие органов и тканей человека не допускается, если они принадлежат живому донору или трупу человека, страдающему или страдавшему заболеванием, входящим в определенный Министерством здравоохранения перечень заболеваний, противопоказанных к донорству органов и тканей человека для трансплантации.

Сведения о живом доноре и реципиенте составляют врачебную тайну, разглашение которой не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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