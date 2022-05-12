В городах Узбекистана ощущалось землетрясение силой до 5 баллов

CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 12 мая в 15:27 часов по местному времени на территории Узбекистана с эпицентром в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошло землетрясение.

Магнитуда М=6, глубина – 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 411 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Сурхандарьинская область: 4-5 баллов, 96 км.

Кашкадарьинская область: 4 балла, 132 км.

Самаркандская область: 3-4 балла, 180 км.

Джизакская область: 3 балла, 246 км.

Навоийская область: 3 балла, 265 км.

Бухарская область: 3 балла, 288 км.

Сырдарьинская область: 3 балла, 318 км.

Ташкентская область: 2-3 балла, 396 км.

Ташкент: 2-3 балла, 410 км.

Ферганская область: 2 балла, 496 км.

Данных о жертвах и разрушениях нет.