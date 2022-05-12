В городах Узбекистана ощущалось землетрясение силой до 5 баллов

- Узбекистан, происшествия
- 16:41, 12 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 12 мая в 15:27 часов по местному времени на территории Узбекистана с эпицентром в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошло землетрясение.
Магнитуда М=6, глубина – 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 411 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Сурхандарьинская область: 4-5 баллов, 96 км.
Кашкадарьинская область: 4 балла, 132 км.
Самаркандская область: 3-4 балла, 180 км.
Джизакская область: 3 балла, 246 км.
Навоийская область: 3 балла, 265 км.
Бухарская область: 3 балла, 288 км.
Сырдарьинская область: 3 балла, 318 км.
Ташкентская область: 2-3 балла, 396 км.
Ташкент: 2-3 балла, 410 км.
Ферганская область: 2 балла, 496 км.
Данных о жертвах и разрушениях нет.