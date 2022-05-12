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Экс-председателю КНБ Масимову продлили срок ареста до 6 июня
Карим Масимов
Карим Масимов

CentralAsia (KZ) -  Бывшему председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову продлили арест до 6 июня 2022 года, сообщает пресс-служба КНБ.

«Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К. К., Садыкулова А. Т., Ергожина Д. Е. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьей 175, части 1; статьей 179, части 3; статьей 218, части 3, пункта 3; статьей 362, части 4, пункта 3; статьей 366, части 4 Уголовного кодекса», - сообщили в пресс-службе КНБ.

Отмечается, что сроки содержания Масимова, Садыкулова продлены до 6 июня 2022 года, Ергожина - до 13 июня 2022 года.

Дело Карима Масимова расследуют по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Получение взятки, превышение власти и должностных полномочий», а также «Государственная измена». Расследование проходит под грифом «совершенно секретно».

Позже на официальном сайте экс-главы КНБ появилась публикация о том, что состояние здоровья Масимова резко ухудшилось и «требует немедленного освобождения».

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