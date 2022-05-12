В Казахстане число сделок по продаже жилья снизилось почти на четверть

CentralAsia (KZ) - Число сделок по продаже жилья в Казахстане в апреле 2022 года сократилось по отношению к марту на 22,5%. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики страны.

«В апреле 2022 г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 520 и по сравнению с мартом 2022 г. (67 801) уменьшилось на 22,5%», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшая активность покупателей жилья зафиксирована в Карагандинской области, а также двух крупных мегаполисах страны — Нур-Султане и Алматы. Меньше всего сделок по покупке жилья провели в апреле жители Северо-Казахстанской области.

По сравнению с апрелем 2021 года число сделок по покупке жилья также сократилось на 12%.

По данным ведомства, наибольшее снижение активности на рынке жилой недвижимости зафиксировано в Мангистауской области. Здесь по сравнению с апрелем активность упала на 48,9%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения