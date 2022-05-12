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Казахстан и Германия с начала июня расширят регулярное авиасообщение

CentralAsia (KZ) -  Казахстан с начала июня расширит регулярное авиасообщение с Германией, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Между Казахстаном и Германией с начала июля общее количество рейсов составит 15 рейсов в неделю, в том числе по маршруту Уральск – Франкфурт», - говорится в сообщении в четверг.

Так, с 15 мая авиакомпания Air Astana планирует увеличить количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Франкфурт с пяти до шести рейсов в неделю, а также с 1 июня – с шести до семи рейсов на воздушном судне типа А321LR. Кроме того, со 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Нур-Султан/Алматы с четырех до пяти рейсов в неделю, с 4 июля до семи рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.

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