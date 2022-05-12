Инфляция в Казахстане в апреле превысила 13%

CentralAsia (KZ) - Инфляция в Казахстане ускорилась с 12 процентов в марте до 13,2 процента на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Об этом на заседании правительства в четверг сообщил председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, подчеркнув, что это соответствует прогнозам Национального банка.

По данным Национального банка страны, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4 процента до 17,9 процента. Недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался, сообщает Нацбанк, однако «из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары, цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне».

По словам председателя Национального банка, внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9 до 11,1 процента.

Цены на платные услуги, по информации регулятора, ускорились с 8,3 до 8,9 процента, и это регулятор связывает с ростом цен на ряд рыночных услуг.

Согласно прогнозу Национального банка Казахстана, до конца года «с учетом существующих проинфляционных рисков инфляция сохранится на повышенных уровнях».Казахстане

25 апреля в условиях нарастающего инфляционного давления Национальный банк повысил базовую ставку до 14 процентов с целью предупредить существенный рост инфляции.

В прошлом месяце бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам сообщило, что с марта 2021 года продовольственные товары подорожали более чем на 15 процентов.

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