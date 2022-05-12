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Генеральный секретарь ШОС прибывает с визитом в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан 13 мая с визитом прибывает делегация Секретариата Шанхайской организации сотрудничества во главе с Генеральным секретарем Чжаном Мин, сообщает ИА «Дунё».

В ходе предстоящих встреч и переговоров планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС.

Также планируется участие Генсека ШОС в проводимых под председательством Узбекистана мероприятиях в городе Ташкенте.

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