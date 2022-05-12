Турецкое агентство TİKA выделит около $500 тыс на реставрацию мечети в Бухаре

CentralAsia (UZ) - Турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) составило план реставрации и выполнения проектно-сметных работ мечети «Джами», расположенной в Бухарской Арке.

В январе этого года директор Агентства культурного наследия Шахриёр Нуруллоев встретился с главой турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Джемалеттином Тунейом. На встрече была достигнута договоренность о сотрудничестве по реставрации мавзолея Бурханиддина Аль-Маргинони, расположенного в Риштанском районе Ферганской области и по ремонту мечети Джами крепости Арк в Бухаре. Расходы на проектные и ремонтно-восстановительные работы мечети «Джами», предусмотренные турецким Агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), запланированы примерно на 4,5-5 млрд. сумов (около $500 тыс ).

В апреле специалисты Института находились в Бухарской области с рабочей поездкой и провели измерительные работы в мечети «Джами». Были сняты копии плана, фасада, отделки, ганчевых узор на стенах, работы по выкройке потолка, резьбы по дереву на колоннах и мест их повреждений.

В результате различных ремонтных работ, проведенных за прошедший период, были повреждены исторически значимые части мечети.

Во время планируемых ремонтно-восстановительных работ необходимо заново зачистить украшения, выполнить резьбу и привести их в прежнее состояние.