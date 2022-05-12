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В Латвии разрешили сносить в стране советские военные памятники

CentralAsia (CA) -  Парламент Латвии 12 мая в одностороннем порядке приостановил действие статей соглашения с Россией о защите советских памятников на территории страны и о не препятствовании похоронам бывших советских военных. Решение было принято сразу в двух чтениях.

Так Сейм убрал легальные препятствия для сноса мемориального комплекса воинам Советской армии, погибшим во время Второй мировой войны, который находится в парке Победы в центре города. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Другая часть - прежде всего русскоязычные жители страны - выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма. Ситуация обострилась на фоне российского военного вторжения в Украину.

Текст договора предусматривает, что решение о его отмене Латвия должна принять совместно с Россией. Решение о сносе памятника теперь должна принять Рижская дума. 11 мая мэр Риги Мартиньш Стакис предположил, что снос пройдёт не раньше выборов нового состава Сейма, которые запланированы на 1 октября.

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