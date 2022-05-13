Самый молодой член правительства Монголии освобождает место для женщин в сфере технологий, — TIME

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл

CentralAsia (MNG) - Самый молодой член правительства Монголии освобождает место для женщин в сфере технологий, — TIME

В 2020 году, когда Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл шла на работу в здание национального парламента Улан-Батора, охранники останавливали ее, чтобы спросить, была ли она личным помощником или уборщиком. Она не была ни тем, ни другим — она была самым молодым членом кабинета монгольского правительства, назначенным руководить цифровой трансформацией страны.

Этот опыт показал, насколько трудно приходится молодым женщинам на руководящих должностях. «Вы должны очень усердно работать, чтобы вас принимали таким, какой вы есть», — говорит 29-летняя Болор-Эрдэнэ, который сейчас занимает должность госсекретаря в Министерстве цифрового развития.

Тяжелая работа привела Болор-Эрдэнэ из сельского городка в монгольской степи в центр управления. В 14 лет она окончила среднюю школу; она закончила колледж в 18 лет и поступила в Оксфордский университет, прежде чем работать во Всемирном банке и ООН.

В 2020 году Болор-Эрдэнэ помогла запустить платформу E-Mongolia, которая с тех пор оцифровала 650 государственных услуг, упростив монголам регистрацию компании или получение водительских прав. «Теперь вы можете получить доступ к любой государственной службе менее чем за две минуты, и физический контакт не требуется», — говорит она. Это очень важно в стране, где кочевым скотоводам приходилось часами ездить за рулем, чтобы выполнить простые задачи.

Болор-Эрдэнэ также стремится сделать пространство более привлекательным для женщин. «Новое неравенство — цифровая изоляция, — говорит она.

В 2021 году она основала учебный лагерь Girls for Coding, который предоставил обучение и ноутбуки 30 девушкам из сельской местности; в этом году она планирует обучить 50 девушек.

Она надеется, что эти женщины однажды смогут пойти на работу, не сталкиваясь с теми же вопросами, что и она. «Нам нужно больше женщин-лидеров, которые моложе и динамичнее», — говорит она.

источник: TIME

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